<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Wow. <br><br>Judge Walton: <br><br>"Inconsistencies" between William Barr's statements and the Mueller Report "cause the Court to seriously question whether Attorney General Barr made a calculated attempt to influence public discourse about the Mueller Report in favor of President Trump". <a href="https://t.co/nnE5VdInf5">https://t.co/nnE5VdInf5</a></p>— Tom Dreisbach (@TomDreisbach) <a href="https://twitter.com/TomDreisbach/status/1235696695414906880?ref_src=twsr...">March 5, 2020</a></blockquote>